Real Madrid Zorlu Deplasmanda… Bundesliga’da Heyecan Sürüyor! İşte Misli’de Günün Maç Yayınları

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İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde canlı izleme seçeneğiyle maçların heyecanını daha fazla yaşa. Ayrıca NBA’in yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol ligleri ile teniste de birçok karşılaşmayı Misli’den canlı izle!

İşte 1 Mart Cumartesi günün önemli canlı yayınları;

İspanya La Liga

16:00 Girona – Celta Vigo

18:15 Vallecano – Sevilla

20:30 Real Betis – Real Madrid

23:00 Atletico Madrid – Athletic Bilbao





İspanya La Liga 2

18:15 Huesca – Racing Club De Ferrol

18:15 Castellon – CF Burgos

20:30 Zaragoza – S.Gijon

23:00 Almeria – Malaga CF

Almanya Bundesliga

17.30 Saint Pauli - B. Dortmund

17:30 Bochum - Hoffenheim

17:30 Heidenheim - Monchengladbach

17:30 Werder Bremen – Wolfsburg

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17:30 Leipzig – Mainz

20:30 Eintracht Frankfurt – B. Leverkusen

Almanya Bundesliga 2

15:00 Kaiserslautern - Jahn Regensburg

15:00 Nürnberg - Hannover 96

15:00 Braunschweig - Ulm 1846

22:30 Karlsruhe - Köln

Portekiz Premier Lig

18:30 N. Madeira – Famalicao

21:00 FC Arouca - Porto

23:30 Vitoria Guimaraes - Casa Pia AC

Hollanda Eredivisie

18:30 Utrecht – NAC Breda

20:45 Go Ahead – PSV

22:00 Groningen – Twente

23:00 Feyenoord – NEC Nijmegen

Belçika Pro Lig

18:00 KAA Gent – Club Brugge

18:00 Cercle Brugge – Antwerp

20:15 St. Truidense – Kortrijk

22:45 U S-Gilloise – FCV Dender EH

ABD Majör Lig

22:15 Charlotte FC – Atlanta United

Ayrıca Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak tüm maçları Misli üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Arjantin Primera LFP

23:00’da CA Aldosivi – CA Sarmiento karşılaşması ile başlayacak Arjantin LFP heyecanını Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak tüm karşılaşmaları Misli’den canlı izleyerek yaşayabileceksiniz.

Basketbol Süper Ligi

13:00 Fenerbahçe – Darüşşafaka

15:30 Manisa Basketbol – Mersin Spor

18:00 Türk Telekom – Bursaspor

NBA

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Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak maçlar:

03:00 Detroit Pistons – Brooklyn Nets

04:00 Houston Rockets – Sacramento Kings

04:00 Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs

04:30 Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks

İspanya Liga ACB

20:00 Leyma Basquet Coruna - Força Lleida

20:00 Zaragoza – Valencia Basket

22:45 Tenerife – Joventut Badalona

22:45 Cb Granada – UCAM Murcia

İtalya Serie A

22:00 Aquila Basket Trento – Derthona Basket

22:45 Reggiana Emilia – Sassari

Misli’deki canlı izle heyecanı sadece bu liglerle sınırlı değil. Avrupa, Latin Amerika ve Uzak Doğu Ligleri de canlı yayınlarla Misli’de.

İngiltere Championship

İtalya Serie B

Güney Kore K-Lig 1

Japonya J Lig

Çin Süper Ligi

Avusturya Bundesliga

Avustralya A-Ligi

İskoçya Premier Lig

Kolombiya ve Peru Primera Ligleri

Seçili etkinliklerde Şampiyon Oranları kaçırma!

İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Avrupa’nın diğer önemli liglerindeki maçların yanı sıra NBA’de oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmaların heyecanına Şampiyon Oran ve “canlı izle” seçenekleriyle ortak ol.

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