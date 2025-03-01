Real Madrid Zorlu Deplasmanda… Bundesliga’da Heyecan Sürüyor! İşte Misli’de Günün Maç Yayınları

Güncelleme Tarihi:
İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde canlı izleme seçeneğiyle maçların heyecanını daha fazla yaşa. Ayrıca NBA’in yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol ligleri ile teniste de birçok karşılaşmayı Misli’den canlı izle!
İşte 1 Mart Cumartesi günün önemli canlı yayınları;
İspanya La Liga
16:00 Girona – Celta Vigo
18:15 Vallecano – Sevilla
20:30 Real Betis – Real Madrid
23:00 Atletico Madrid – Athletic Bilbao
İspanya La Liga 2
18:15 Huesca – Racing Club De Ferrol
18:15 Castellon – CF Burgos
20:30 Zaragoza – S.Gijon
23:00 Almeria – Malaga CF
Almanya Bundesliga
17.30 Saint Pauli - B. Dortmund
17:30 Bochum - Hoffenheim
17:30 Heidenheim - Monchengladbach
17:30 Werder Bremen – Wolfsburg
17:30 Leipzig – Mainz
20:30 Eintracht Frankfurt – B. Leverkusen
Almanya Bundesliga 2
15:00 Kaiserslautern - Jahn Regensburg
15:00 Nürnberg - Hannover 96
15:00 Braunschweig - Ulm 1846
22:30 Karlsruhe - Köln
Portekiz Premier Lig
18:30 N. Madeira – Famalicao
21:00 FC Arouca - Porto
23:30 Vitoria Guimaraes - Casa Pia AC
Hollanda Eredivisie
18:30 Utrecht – NAC Breda
20:45 Go Ahead – PSV
22:00 Groningen – Twente
23:00 Feyenoord – NEC Nijmegen
Belçika Pro Lig
18:00 KAA Gent – Club Brugge
18:00 Cercle Brugge – Antwerp
20:15 St. Truidense – Kortrijk
22:45 U S-Gilloise – FCV Dender EH
ABD Majör Lig
22:15 Charlotte FC – Atlanta United
Ayrıca Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak tüm maçları Misli üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
Arjantin Primera LFP
23:00’da CA Aldosivi – CA Sarmiento karşılaşması ile başlayacak Arjantin LFP heyecanını Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak tüm karşılaşmaları Misli’den canlı izleyerek yaşayabileceksiniz.
Basketbol Süper Ligi
13:00 Fenerbahçe – Darüşşafaka
15:30 Manisa Basketbol – Mersin Spor
18:00 Türk Telekom – Bursaspor
NBA
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak maçlar:
03:00 Detroit Pistons – Brooklyn Nets
04:00 Houston Rockets – Sacramento Kings
04:00 Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs
04:30 Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks
İspanya Liga ACB
20:00 Leyma Basquet Coruna - Força Lleida
20:00 Zaragoza – Valencia Basket
22:45 Tenerife – Joventut Badalona
22:45 Cb Granada – UCAM Murcia
İtalya Serie A
22:00 Aquila Basket Trento – Derthona Basket
22:45 Reggiana Emilia – Sassari
Misli’deki canlı izle heyecanı sadece bu liglerle sınırlı değil. Avrupa, Latin Amerika ve Uzak Doğu Ligleri de canlı yayınlarla Misli’de.
Seçili etkinliklerde Şampiyon Oranları kaçırma!
İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Avrupa’nın diğer önemli liglerindeki maçların yanı sıra NBA’de oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmaların heyecanına Şampiyon Oran ve “canlı izle” seçenekleriyle ortak ol.
Misli’den yeni üyelere 500 TL!
Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...