Real Madrid yıldızından Xabi Alonso itirafı! 'Bağ kuramadım'

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçında yarın Bayern Münih'i konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Vinicius Junior, düzenlenen basın toplantısında eski teknik direktörü Xabi Alonso ile yaşadığı sürece de değindi.

Vinicius Junior'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Xabi ile geçirdiğim dönem bir öğrenme süreci oldu, kişisel olarak gelişim gösterdim. Onunla bir bağ kuramadım, ancak Arbeloa ile aramızda harika bir uyum var ve Ancelotti'de olduğu gibi bana büyük bir güven aşıladı.

Her zaman takım için elimden geleni yaptım. Gençken aklım yerinde değilken yaşadığım gibi uzun süre gol atamadığım bir dönem olmamıştı. Ama o son kötü dönemden ders aldım ve iyi oyuncular her zaman bunu tersine çevirirler."

Bayern Münih hakkında: “En önemli şey taraftarlarla olan bağ. Hazır olmalıyız çünkü büyük bir takım geliyor, ama bu tür maçlarda çok tecrübemiz var.”

Madrid’in dalgalı performansı: “İyi günler de var, kötü günler de. Mallorca maçında bunu yaşadık. Son maçlardaki kadar uyumlu değildik ve Arbeloa'nın dediği gibi, %200 performans göstermezsek maçları kazanamayız.”

Mbappe ile uyumu: “İnsanlar pek çok şey söylüyor, Kylian her zaman gol attı ve bize yardımcı oldu. Yarın birbirimizle uyum içinde olmalıyız; onunla saha içinde ve dışında inanılmaz bir uyumum var.”

Xabi Alonso ile vedalaşmaması: “Çok maç oynuyordum ama az süre alıyordum. Her teknik direktörün kendi yöntemleri vardır ve ben onun istediği gibi uyum sağlayamadım. Ama bunu bir ders olarak alıyorum ve umarım Arbeloa ile devam edebilirim. Kendisi harika bir bağım var ve bana her zaman güvenini gösterdi.”

Sözleşme yenileme: “Umarım uzun yıllar daha devam edebilirim. Ne istediğimizi biliyoruz ve doğru zamanda sözleşme uzatımını gerçekleştireceğiz. Başkanın güvenini kazandığım için çok rahatım, burada mutluyum ve uzun yıllar daha devam etmek istiyorum.”

Xabi'ye yaptığı değişiklik yüzünden kızgınlığı: “Hoş bir an değildi ve herkesten özür diledim. Her maçı oynamak istiyorum. Sonrasında sakin kafayla, hata yaptığını anlayabiliyorsun. Gencim ve her gün yeni bir öğrenme süreci.”