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Real Madrid Xabi Alonso'yu resmen açıkladı!

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#Real Madrid#Xabi Alonso#Açıklama
Real Madrid Xabi Alonsoyu resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 13:19

Real Madrid’de Carlo Ancelotti’den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün eski oyuncusu Xabi Alonso getirildi.

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Real Madrid, Brezilya Milli Takımı ile anlaşan Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Dün oynanan Real Madrid - Real Sociedad maçında Ancelotti'ye veda edilmişti.

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Kulüp bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Xabi Alonso'nun takımın başına getirildiğini duyurdu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 43 yaşındaki genç teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde 5 yıl Real Madrid forması terleten ve 200'ün üzerinde maça çıkan Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerine de Real Madrid alt yapısında adım atmıştı. 2018-2019 sezonunda U14 takımıyla şampiyonluklar yaşadı.

Daha sonra Almanya'da Bayer Leverkusen'in başına geçen Xabi Alonso, kulübe ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı. 43 yaşındaki teknik adam Leverkusen'e 3 sezon içinde ayrıca Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa'da da şampiyonluklar yaşattı.

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#Real Madrid#Xabi Alonso#Açıklama

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