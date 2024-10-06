Real Madrid, Villarreal'i 2 golle devirdi! Arda Güler...

Güncelleme Tarihi:
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.
Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.
Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 79. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.
CARVAJAL SAKATLANDI
Karşılaşmanın son anlarında Real Madrid'den Dani Carvajal sakatlık yaşadı. Tecrübeli sağ bek, sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Carvajal, sedyeyle oyundan çıktı.