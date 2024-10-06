×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid, Villarreal'i 2 golle devirdi! Arda Güler...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#La Liga#Villarreal
Real Madrid, Villarreali 2 golle devirdi Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 00:07

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 79. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

CARVAJAL SAKATLANDI

Karşılaşmanın son anlarında Real Madrid'den Dani Carvajal sakatlık yaşadı. Tecrübeli sağ bek, sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Carvajal, sedyeyle oyundan çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#La Liga#Villarreal

BAKMADAN GEÇME!