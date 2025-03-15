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Real Madrid Villarreal maçında Mbappe'den Arda Güler'e tepki!

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#Mbappe#Arda Güler#Real Madrid
Real Madrid Villarreal maçında Mbappeden Arda Gülere tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 23:33

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Villarreal deplasmanına konuk oldu. Madrid, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 87. dakikasında Mbappe, kendisine pas vermeyen Arda Güler'e tepki gösterdi.

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La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'le karşılaştı. Madrid ekibi geriye düştüğü maçı Mbappe’nin attığı gollerle 2-1 kazandı.

Mücadelenin 87. dakikasında Mbappe, Arda Güler’e tepki gösterdi. 82. dakikada oyuna giren milli oyuncumuz sağ çarprazda topla buluştu. Arda’nın şutu auta giderken Mbappe kendisine pas alamadığı için Arda Güler'e çok sert tepki gösterdi.

Bu görüntüler sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

(Görüntü S Sport alınmıştır)

Real Madrid Villarreal maçında Mbappeden Arda Gülere tepki
Real Madrid Villarreal maçında Mbappeden Arda Gülere tepki
Real Madrid Villarreal maçında Mbappeden Arda Gülere tepki
Real Madrid Villarreal maçında Mbappeden Arda Gülere tepki

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#Mbappe#Arda Güler#Real Madrid

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