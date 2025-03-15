Real Madrid Villarreal maçında Mbappe'den Arda Güler'e tepki!

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La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'le karşılaştı. Madrid ekibi geriye düştüğü maçı Mbappe’nin attığı gollerle 2-1 kazandı.

Mücadelenin 87. dakikasında Mbappe, Arda Güler’e tepki gösterdi. 82. dakikada oyuna giren milli oyuncumuz sağ çarprazda topla buluştu. Arda’nın şutu auta giderken Mbappe kendisine pas alamadığı için Arda Güler'e çok sert tepki gösterdi.

Bu görüntüler sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

(Görüntü S Sport alınmıştır)



