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Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

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Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler ilk 11de oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 11:46

İspanya LaLiga’da 9. hafta heyecanı Real Madrid - Villarreal karşılaşmasıyla devam ediyor. Real Madrid - Villarreal maçı öncesi Carlo Ancelotti, Real Madrid'de bu sezon istediği süreyi almakta zorlanan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Madrid ekibi, Villareal maçında moral arayacak. Bu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid'in teknik patronu Ancelotti, Arda Güler'in az süre almasını değerlendirdi. Peki, Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid Villarreal maçı canlı yayın bilgisi...

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Yeni sezonda 8 hafta geride kalırken ezeli rakibi Barcelona’nın 3 puan gerisinde yer alan eflatun-beyazlılar, Villarreal’i konuk edeceği mücadele öncesi gözler Arda Güler'e çevrildi. İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in sahasında Villarreal'i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'e özel parantez açtı. Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Villarreal maçı 5 Ekim cumartesi saat 22.00’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler ilk 11de oynayacak mı

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid Villarreal maçında Mbappe’nin ilk 11’deki yerini alacağı,  Arda Güler’in ise ikinci yarı oyuna dahil olması bekleniyor.

'DAHA FAZLA ÖN PLANDA'

İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirerek "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda." ifadelerini kullandı.

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler ilk 11de oynayacak mı

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maçta toplam 280 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

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