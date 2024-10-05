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Yeni sezonda 8 hafta geride kalırken ezeli rakibi Barcelona’nın 3 puan gerisinde yer alan eflatun-beyazlılar, Villarreal’i konuk edeceği mücadele öncesi gözler Arda Güler'e çevrildi. İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in sahasında Villarreal'i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'e özel parantez açtı. Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Villarreal maçı 5 Ekim cumartesi saat 22.00’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid Villarreal maçında Mbappe’nin ilk 11’deki yerini alacağı, Arda Güler’in ise ikinci yarı oyuna dahil olması bekleniyor.

'DAHA FAZLA ÖN PLANDA'

İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirerek "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maçta toplam 280 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.