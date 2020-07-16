Son dört La Liga deplasmanından galibiyetle dönen Villarreal, en üst lig seviyesindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Villarreal forması giyen Gerard Moreno, Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.

Teknik direktörlük kariyerinde Villarreal'e rakip olduğu yedi La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid çalıştırıcısı Zinedine Zidane, tek mağlubiyetini iç sahada aldı.

Real Madrid Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Villareal maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.