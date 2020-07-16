Real Madrid Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Villarreal'i La Liga'da en fazla mağlup eden iki takımdan biri olan Real Madrid, aynı zamanda rakibine en fazla gol atan ekip konumunda. Real Madrid ile Villarreal arasında oynanan son dört La Liga maçında taraflar en az ikişer gol kaydetti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Real Madrid Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Son dört La Liga deplasmanından galibiyetle dönen Villarreal, en üst lig seviyesindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Villarreal forması giyen Gerard Moreno, Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.
Teknik direktörlük kariyerinde Villarreal'e rakip olduğu yedi La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid çalıştırıcısı Zinedine Zidane, tek mağlubiyetini iç sahada aldı.
Real Madrid Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid Villareal maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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