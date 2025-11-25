×
Real Madrid, Victor Osimhen için geliyor! İspanyollar, Galatasaray'a yapılacak teklifi duyurdu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 11:07

İspanyol medyası, Real Madrid'in Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için astronomik bir teklifte bulunmaya hazırlandığını duyurdu.

Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performans nedeniyle adı sürekli Avrupa devleriyle anılan Victor Osimhen için İspanyol medyasından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'in haberine göre; Vinicus Jr. ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin doğal pozisyonu olan sol kanada geri dönmesi ve forvete dünya çapında bir golcü takviyesi yapılması planlanıyor.

Eflatun-beyazlıların bu doğrultuda bir süredir hızlı, agresif, liderlik ve golcü özellikleriyle öne çıkan bir forvet arayışında bulunduğu belirtilirken, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in bu profile tam olarak uyduğu ve transfer listesinde üst sıralara tırmandığı kaydedildi.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLANIYOR

Haberde Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği hatırlatılırken, Nijeryalı golcünün sergilediği performans nedeniyle sarı-kırmızılılardan koparılmasının kolay olmayacağı ifade edildi.

Her geçen gün Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da üzerine çeken Victor Osimhen için Real Madrid'in Galatasaray'a ilk etapta 100 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ve Başkan Florentino Perez'in bu transferde ciddi adımlar atmaktan kaçınmayacağı belirtildi.

PERFORMANSI: 53 MAÇ, 46 GOL, 8 ASİST

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezon oynadığı 12 maçta ise 9 gol kaydetti ve bu gollerin 6'sını Şampiyonlar Ligi'nde attı.

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

27 yaşındaki Nijeryalı golcünün Galatasaray'la 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

