Son Real Madrid deplasmanından beraberlikle dönen Valladolid, en üst lig seviyesi tarihinde rakibine konuk olduğu üst üste iki maçtan puan alamadı. Sahasında oynadığı son yedi La Liga maçını kazanan Real Madrid, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2017'de yakalamıştı.

Real Valladolid forması giyen Sergi Guardiola, son beş La Liga maçında dört golde pay sahibi olmuştu. Real Madrid forveti Karim Benzema, La Liga'da Valladolid'e rakip olduğu sekiz maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

Real Madrid Valladolid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Valladolid maçı bu akşam 22:30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart ve misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid'de Hazard 4 hafta yok

Real Madrid Kulübü, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın sakatlandığını duyurdu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği belirtildi.

Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.

Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.