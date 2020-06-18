La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçını kazanamayan Valencia, Şubat 2016'dan bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor. Real Madrid, 2000'li yıllarda La Liga'nın 28. haftaları itibarıyla en az gol yediği sezonu oynuyor. Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla oyuncusu gol atan takım Real Madrid.

Bu sezon La Liga'da altı gol atan Real Madrid stoperi Sergio Ramos, kariyerinde daha fazla golü sadece 2016/17'de kaydetmişti. Real Madrid forveti Karim Benzema, takımının Valencia'ya attığı son üç gole doğrudan katkı sağladı. Valencia forması giyen Rodrigo Moreno, La Liga'da Real Madrid'e konuk olduğu üç maçta iki gole doğrudan katkı sağladı. Valencia'yı çalıştıran Albert Celades, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Real Madrid'e rakip olduğu sekiz karşılaşmadan galip ayrılamadı.

Real Madrid Valencia maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Valencia maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.