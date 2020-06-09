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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Real Madrid, Trey Thompkins'in sözleşmesini uzattı

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Real Madrid, Trey Thompkins'in sözleşmesini uzattı
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Real Madrid Kulübü, ABD'li pivot Trey Thompkins ile Haziran 2022'ye kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi dolan 30 yaşındaki Thompkins ile iki yıl daha anlaştı. İspanyol kulübüne 2015'te gelen Thompkins, bu zamana kadar geçen sürede antrenör Pablo Laso'nun vazgeçemediği oyunculardan biri oldu.



Eflatun-beyazlı kulüp, geçtiğimiz haftalarda Jaycee Carroll'un da sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatmıştı.

Real Madrid, Trey Thompkinsin sözleşmesini uzattı

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