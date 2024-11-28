×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid takım otobüsü İngiltere'de kaza yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#İngiltere#Şampiyonlar Ligi
Real Madrid takım otobüsü İngilterede kaza yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 20:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a konuk olan Real Madrid, Liverpool'dan dönerken kazaya karıştı.

Haberin Devamı

İspanyol devi Real Madrid’in takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanı dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.

Real Madrid, İngiltere deplasmanında Liverpool ile oynadıkları maç dönüşü M40 otoyolunda kazaya karıştı.

Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid kafilesinde, kaza anında sadece şoför ve güvenlik görevlisinin bulunduğu aktarıldı.

Kazada herhangi birine zarar gelmezken sadece otobüste maddi hasar olduğu belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#İngiltere#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!