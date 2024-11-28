Real Madrid takım otobüsü İngiltere'de kaza yaptı!

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İspanyol devi Real Madrid’in takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanı dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.

Real Madrid, İngiltere deplasmanında Liverpool ile oynadıkları maç dönüşü M40 otoyolunda kazaya karıştı.

Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid kafilesinde, kaza anında sadece şoför ve güvenlik görevlisinin bulunduğu aktarıldı.

Kazada herhangi birine zarar gelmezken sadece otobüste maddi hasar olduğu belirtildi.