Real Madrid, Suudilerin Vinicus Junior girişimlerinden bıktı! İzinsiz online toplantı yapıldı!

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İspanya La Liga'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Real Madrid'in başı bu aralar Suudi Arabistan Pro Ligi'yle dertte!

MARCA gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin kulübün en büyük yıldızlarından biri olan Vinicius Júnior'u transfer etme girişimlerinden bıkmış durumda.

Bu konuda bardağı taşıran son damla ise geçtiğimiz günlerde Vinicius Junior'un da katılım sağladığı 15 dakikalık online bir görüşme.

Suudi Pro Lig yönetiminin yanı sıra Suudi kraliyet ailesinin üst düzey temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıya Vinicius Junior ve menajeri de katıldı.

TEKLİF 5 YIL İÇİN 1 MİLYAR EURO!

Brezilyalı yıldıza beş yıllık bir proje sunan Suudiler, her yıl için 200 milyon Euro olmak üzere toplamda 1 milyar Euro'luk teklifte bulundu.

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REAL MADRID KIZGIN!

Eflatun-beyazlı kulüp, 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Vinicius Junior'un bu toplantıya katılmasını da Suudi yetkililerin kendilerinden izin almadan böyle bir görüşme planlamasına da oldukça kızmış durumda.

SÖZLEŞME UZATABİLİR

Manchester City'le oynanan maçın ardından Real Madrid'le olan sözleşmesini uzatmak istediğini söyleyen Vinicius, "Bu konu hakkında konuşabilmek harika. 2027'ye kadar sözleşmem var ancak burada daha uzun süre oynamak, tarih yazabilmek ve taraftarların sevgisini kazanabilme isteğimden her zaman bahsettim. Umarım önümüzdeki günlerde tüm görüşmeler olumlu sonuçlanır ve burada çok daha uzun süre kalabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'de yıllık 15 milyon Euro kazanan Vinicius'un, eflatun-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalamak için Mbappe'nin maaşını (senelik 23 milyon Euro) talep edeceği belirtiliyor.

REAL MADRID SATMAK İSTEMİYOR, SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO!

Real Madrid'in satmayı düşünmediği Vinicius Junior'un 1 milyar Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.