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Real Madrid Stuttgart maçı her iki takımın tarihindeki ilk karşılaşması olacak. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 farklı Alman takımına rakip olan Real Madrid, Stuttgart ile ilk kez karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçına Mart 2010'da çıkan ve Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Stuttgart (son 16 turu), bugüne kadar İspanyol takımlarına rakip olduğu altı karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid Stuttgart maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, o detaylar

REAL MADRİD STUTTGART MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında Real Madrid, Stuttgart'ı konuk edecek. 17 Eylül Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Tabii üzerinden canlı izlenebilecek.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'e ilk 11'de daha fazla şans vermeye başlayan Carlo Ancelotti'nin bu maçta nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor. Arda Güler'in durumu maç saati yaklaşınca belli olacak.