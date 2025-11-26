Real Madrid soyunma odasını ikiye bölen kriz: Aktörlerden biri de Arda Güler!

Haberin Devamı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'a mağlup olduktan sonra La Liga'da önce Rayo Vallecano ardından da Elche deplasmanlarından beraberlikle dönerek şampiyonluk yolunda ağır kayıplar vermişti.

Real Madrid ligde halâ lider olmasına rağmen, en yakın takipçisi Barcelona'nın puan farkını bire indirmesiyle Eflatun-beyazlı kulüpte kriz patlak verdi.

Fanatik'in "El Partidazo de COPE" adlı programdan aktardığı habere göre; Xabi Alonso'nun takım içerisinde bazı oyuncuların desteğini kaybettiği, Slot’tan memnun olmayan Liverpool tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.

SOYUNMA ODASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Real Madrid’de hangi oyuncuların teknik direktörlerinden memnun olduğu ya da olmadığının konuşulduğu programda, oyuncu grubunun adeta ikiye bölündüğü ve bu kriz içine bir de Vinicius krizinin de dahil olduğu aktarıldı.

ARDA GÜLER'DEN XABI ALONSO'YA DESTEK

Söz konusu programa göre İspanyol teknik adamın karşısında konumlanan oyuncular listesinde “Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick ve Ferlan Mendy” bulunuyor. Camavinga konusunda ise bir belirsizlik hâkim.

Öte yandan Alonso’ya destek veren oyuncuların “Huijsen, Carreras, Courtois, Arda Güler ve Mbappé” olduğu belirtiliyor.

VINICIUS'UN SÖZLEŞME KRİZİ DEVAM EDİYOR

Hafta içi İspanyol basınını sarsan haberlerden biri de Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. ile yolların ayrılabileceği yönündeydi. Sözleşme görüşmelerinde maaş konusunda kulüple anlaşma sağlayamayan Vinicius’un, Xabi Alonso’yla çalışmaktan memnun olmadığı da iddialar arasında yer alıyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu için Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan Ligi'nden de dudak uçuklatan teklifler gelebileceği konuşuluyor.

