Real Madrid sezon bitmeden 2. transferini yaptı!

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Sezonu büyük hayal kırıklığıyla kupasız kapatan Real Madrid'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Carlo Ancelotti'yle yolları ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getirmeye hazırlanan Eflatun-beyazlılarda köklü bir değişim kapıda.

Liverpool'un sembol isimlerinden Trent Alexander-Arnold'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Real Madrid, Bournemouth'un 20 yaşındaki İspanyol stoperi Dean Huijsen'i de renklerine bağlamak üzere.

SERBEST KALMA MADDESİ KULLANILDI: YAKLAŞIK 60 MİLYON EURO ÖDENECEK!

MARCA gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Dean Huijsen'in sözleşmesindeki 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 59.3 milyon euro) serbest kalma maddesini aktifleştirdi. Eflatun-beyazlılar bu meblağı İngiliz kulübüne 3 eşit taksitte ödeyecek.

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Kulüpler arasında evrak paylaşımının başladığı, Real Madrid'in bu transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturarak genç stoperi Haziran ayında başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmayı hedeflediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hollanda'da doğan ve Juventus alt yapısında yetişen Dean Huijsen, geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euro karşılığında Bournemouth'a transfer olmuştu.

'Vişneler' lakabıyla tanınan İngiliz kulübünde takımın değişilmezlerinden olan Huijsen, 34 maça çıkarken 3 gol - 1 asist üretti.

Çifte pasaport sahibi olan 20 yaşındaki genç savunmacı, milli takım tercihini İspanya'dan yana kullandı ve Mart ayında iki kez milli formayı sırtına geçirdi.