Real Madrid Sevilla maçı ile La Liga'da şampiyonluk yolunda süreç devam ediyor. Sevilla ile 166'ncı mücadeleye çıkacak olan Real Madrid, rakibi karşısında son 10 maçta 6 galibiyetle sağladığı üstünlüğü sürdürmek istiyor. Peki, Real Madrid Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 35'inci Hafta mücadelesinde Real Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 22.00'da oynanacak mücadele Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN REAL MADRİD VE 2 KULÜP HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılma kararı alan 9 kulübe maddi yaptırımlarda bulunurken, organizasyonda ısrar eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu.



UEFA'dan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtildi.



Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.



UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon avro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon avro ceza ödeyecek.



Avrupa Süper Ligi oluşumuyla tüm resmi bağlarını koparmak için gerekli adımları atacak olan 9 kulüp, Avrupa genelindeki gençlik projelerinde harcanmak üzere toplam 15 milyon avro bağışta bulunacak. Kulüplerin el konulan gelirleri de aynı amaçla kullanılacak.



Girişimden ayrıldığını duyurmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri ise derhal UEFA'nın disiplin kurullarına havale edilecek.



CEFERİN: "UEFA BU KULÜPLERLE DAHA SONRA İLGİLENECEK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek." değerlendirmesinde bulundu.



İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.



UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.