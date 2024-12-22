Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

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La Liga’da bugün Real Madrid – Sevilla karşılaşması ekranlara geliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid zirveyi zorlarken ligde beklentileri karşılayamayan Sevilla kendine çıkış yolu arıyor. Zaman zaman ilk 11’de oynayan bazen de 2. yarı oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid’de bu sezon çıktığı 13 lig maçında 1 gol ve 3 asistlik katkı sağarken 556 dakika sahada kaldı. Peki, Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD – SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid La Liga 18. Haftasında Sevilla’yı konuk ediyor. Santiago Barnabeu’da oynanacak mücadele 22 Aralık Pazar günü saat 18:15’te başlayacak. Mücadele S Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11’DE OYNAYACAK MI?

Arda Güler’in Sevilla karşılaşmasında ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Real Madrid:

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Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Brahim; Mbappe

Sevilla:

Fernandez; Montiel, Bade, Gudelj, Salas; Bueno, Agoume, Saul; Navas, Romero, Lukebakio