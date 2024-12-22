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Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

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Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 11:48

La Liga 18. haftasında Real Madrid bugün Sevilla’yı konuk ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Sevilla 22 puanla 12. sırada yer alırken Real Madrid 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Real Madrid – Sevilla maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in karşılaşmada ilk 11’de yer alıp almayacağı ise Real Madrid, Sevilla maçı öncesinde Militao, Mendy, Alaba ve Carvajal gibi önemli oyuncularından sakatlıklar nedeniyle yoksun kalacak. Peki, Real Madrid – Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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La Liga’da bugün Real Madrid – Sevilla karşılaşması ekranlara geliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid zirveyi zorlarken ligde beklentileri karşılayamayan Sevilla kendine çıkış yolu arıyor. Zaman zaman ilk 11’de oynayan bazen de 2. yarı oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid’de bu sezon çıktığı 13 lig maçında 1 gol ve 3 asistlik katkı sağarken 556 dakika sahada kaldı. Peki, Real Madrid – Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD – SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid La Liga 18. Haftasında Sevilla’yı konuk ediyor. Santiago Barnabeu’da oynanacak mücadele 22 Aralık Pazar günü saat 18:15’te başlayacak. Mücadele S Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11’DE OYNAYACAK MI?

Arda Güler’in Sevilla karşılaşmasında ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Real Madrid:

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Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, F Garcia; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Brahim; Mbappe

Sevilla:

Fernandez; Montiel, Bade, Gudelj, Salas; Bueno, Agoume, Saul; Navas, Romero, Lukebakio

 

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