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Real Madrid, Sergio Llull'ün sözleşmesini uzattı

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#Real Madrid#Sergio Llull#Basketbol
Real Madrid, Sergio Llullün sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 17:12

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Sergio Llull'ün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

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Real Madrid, 2007 yılından beri takımda yer alan İspanyol basketbolcu Sergio Llull'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu. İspanyol ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Llull'ün sözleşmesinin 2025 yılına uzatıldığı ifade edildi.

36 yaşındaki basketbolcu, Madrid ekibi ile geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de final oynarken, 7.9 sayı, 2.0 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Deneyimli basketbolcu, Madrid kariyerinde 28 kupa kazanırken, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında da Euroleague'de mutlu sona ulaştı.

Sergio Llull, Real Madrid ile 1083 müsabakada görev aldı ve kulüp tarihinde en çok karşılaşmaya çıkan basketbolcu konumunda bulunuyor.

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#Real Madrid#Sergio Llull#Basketbol

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