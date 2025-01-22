Real Madrid Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Madrid - Salzburg maçı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında büyük bir heyecana sahne olacak. Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak olan bu iki takımın mücadelesi, futbolseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Real Madrid, Avrupa kupalarında son dönemdeki en ilginç serilerinden birini yaşarken, Salzburg ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler ve istatistikler

REAL MADRİD SALZBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 7. haftasında, Real Madrid - Salzburg karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

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REAL MADRİD - SALZBURG MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Avrupa kupalarında Salzburg ile ilk kez karşılaşacak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 32 maçta da gol attı ve bu alanda en uzun süredir devam eden seriye sahip.

Ancak, İspanyol devinin, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iç saha maçında Milan'a 3-1 mağlup olduğunu da unutmamak gerek. Bu, 2018/19'dan bu yana üst üste iki iç saha mağlubiyetinin yaşandığı bir dönemdi.

Salzburg, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın 5'ini gol atamadan kaybetti ve turnuvada bu şekilde altı mağlubiyet alması durumunda, tarih yazabilir.

Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 gol yedi ve bu, turnuva tarihindeki en kötü grup aşaması performanslarından biri.

Salzburg'un, turnuva tarihindeki şampiyonlarla oynadığı altı maçı da kaybettiği ve 19 gol yediği belirtiliyor.

Salzburg, bu sezon en fazla oyuncuya forma veren takım olarak dikkat çekiyor (24 oyuncu).

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, bu karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nde toplam 75 gol katkısına ulaşmayı hedefliyor.

Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonundan bu yana en fazla golde payı bulunan oyuncu olma yolunda (22 gol, 16 asist).

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Arda Güler'in maçta forma giyip giymeyeceği konusunda net bir bilgi verilmedi. Ancak Real Madrid'in bu sezonki form durumu ve Arda'nın takımda yer alma olasılığı, maç günü antrenmanları ve takımın stratejisine göre belirlenebilir.