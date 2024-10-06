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Real Madrid, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Dani Carvajal'in sözleşmesini uzattı!

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#REAL Madrid#Dani Carvajal#Sözleşme
Real Madrid, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Dani Carvajalin sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 15:37

Real Madrid, dün oynanan Villarreal maçında çapraz bağları yırtılan ve sezonu kapatan İspanyol futbolcu Dani Carvajal'ın sözleşmesini uzattı.

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Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Dani Carvajal, La Liga'nın 9. haftasında Villarreal ile oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında sakatlandı. Carvajal'ın hastanede yapılan kontrolleri sonucunda, çapraz bağlarının yırtıldığı ifade edildi.

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Sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan deneyimli futbolcu için kulübü Real Madrid sözleşmesini yenileme kararı aldı. Carvajal'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Resmi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dani Carvajal'ın altyapıdan itibaren eflatun-beyazlı formayı giydiği, A takımla da 427 maçta 26 şampiyonluk kazanmasının yanı sıra elde ettiği başarılar aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İspanyol futbolcuya sakatlık sürecinde de kulübün destekçisi olarak yanında olacakları belirtildi.

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#REAL Madrid#Dani Carvajal#Sözleşme

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