Real Madrid sahasında Osasuna ile golsüz berabere kaldı

Ligde bu sezon üçüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 21'e çıkararak, averajla liderliğe yükseldi.
Osasuna ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.
Haftanın diğer önemli maçlarında, Real Betis sahasında Valencia'yı 4-1 yendi, Sevilla da deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid (1 maçı eksik), Sevilla (1 maçı eksik), Real Betis ve Real Sociedad olarak sıralanan ligin zirvesindeki 4 takımın da 21 puanı bulunuyor.
Real Sociedad, 28 Ekim akşamı deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçından puan alması durumunda lider olacak.