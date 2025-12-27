Real Madrid resmi internet sitesinden Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Takımın vazgeçilmez bir parçası!'

Haberin Devamı

Carlo Ancelotti döneminde forma yüzü göremeyen Arda Güler, Alonso'nun gelmesi ile takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Milli yıldız, bu sezon gösterdiği performans ile hem büyük övgü topladı hem de takımın önde gelen isimlerinden biri oldu.

Real Madrid, Arda Güler'in bu sezonki rolüne ve istatistiklerine resmi sitesinde yer verdi.

Açıklamada şunlar yazıldı:

"Arda Güler tüm maçlarda forma giydi

Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın hepsinde forma giydi.

Arda Güler, bu sezon takımımızın vazgeçilmez bir parçası oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso'nun yönetiminde, orta saha oyuncusu Real Madrid'in bugüne kadar oynadığı üç turnuvadaki tüm maçlarda forma giydi.



Real Madrid oyuncusu toplamda 25 maçta forma giydi: 18'i La Liga'da, 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'i Kral Kupası'nda. Bu La Liga maçlarının 15'inde, Avrupa maçlarının 5'inde ve Kral Kupası'ndaki tek maçta ilk 11'de yer aldı.

İstatistikleri

Bu sezon Real Madrid formasıyla Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı (bu kategoride takımın en iyisi)."