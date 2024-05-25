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Real Madrid Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

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#Real Madrid#Real Betis#La Liga
Real Madrid Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Arda Güler ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 09:41

Real Madrid Real Betis maçı ile La Liga'da mücadele sona erecek. 2023-2024 sezonunun şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Real Madrid, Real Betis karşısında prestij mücadelesine çıkacak. 1 hafta sonra oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde pek çok oyuncusunu dinlendirmeye hazırlanan Carlo Ancelotti'nin, bu karşılaşmada da Arda Güler'e ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Peki, Real Madrid Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylar

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Real Madrid Real Betis maçı, yerini garantileyen iki takım için de prestij mücadelesi olacak. Şu ana kadar 120 kez karşı karşıya gelen Real Madrid ve Real Betis, bu karşılaşmalardan 29 kez beraberlikle ayrıldı. 65 maç Real Madrid üstünlüğü ile tamamlanırken, 26 karşılaşmayı ise Real Betis kazandı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

REAL MADRİD REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın son hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Betis ile karşılaşacak. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

MBAPPE: 'BENİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI!'

Öte yandan Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe de Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."

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#Real Madrid#Real Betis#La Liga

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