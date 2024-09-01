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Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler paylaşımı ilk 11 iddialarını güçlendirdi!

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Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Arda Güler paylaşımı ilk 11 iddialarını güçlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 13:59

La Liga’da bu akşam Real Madrid evinde Real Betis’i konuk ediyor. A Milli Futbolcumuz Arda Güler’in bu akşam ekranlara gelecek maçta ilk 11’de oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Real Madrid bu akşam galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan Real Madrid’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, Güler’in 11’de oynayacağı iddialarını güçlendirdi. Peki, Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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İspanya La Liga’da Real Madrid bugün Real Betis ile karşı karşıya geliyor. Real Madrid'in maç günü paylaşımında Arda Güler'e de yer vermesi dikkat çekti. Her Real Madrid maçında milli yıldızımızın oynama ihtimali tüm futbolseverleri heyecanlandırıyor. Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı.

REAL MADRİD - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Real Betis maçı, 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 22:30’da başlayacak. Real Madrid-Real Betis maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler’in Bellingham’ın sakatlığında Real Betis karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Güler'in Real Betis maçına ilk 11'de başlayacağına dair haberler Marca'da yer alırken, İspanyol devinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Real Madrid'in maç günü paylaşımında Arda Güler'e de yer vermesi dikkat çekti.

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Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı. LaLiga'da 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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