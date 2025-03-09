Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Rayo Vallecano CANLI İZLE

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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşıyor. La Liga'da 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Ancelotti'nin öğrencileri, 3. sırada yer alıyor. 26 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Real Madrid'in 54 puanı bulunuyor. Rayo Vallecano puan tablosunda orta sıralarda yer alırken, güçlü rakibi karşısında galibiyet elde etmek için mücadele verecek. Real Madrid - Rayo Vallecano ilk 11'ler taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Rayo Vallecano hangi kanalda? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı canlı izle bilgisi...

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 9 Mart Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son haftalarda Arda Güler'e forma şansı vermemesine rağmen bugün oynanacak karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid || Courtois, Vazquez, Asencio, Alaba, F Garcia; Modric, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diaz, Mbappe.

Rayo Vallecano || Batalla, Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Diaz, Cisse; Embarba, Trejo, A Garcia, Guardiola.