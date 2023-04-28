Real Madrid-Partizan randevusunda tarihi kavga! Hakemler maçı erken bitirdi

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Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, Euroleague play-off turu ikinci maçında favori takımlardan Real Madrid'i deplasmanda 95-80 mağlup ederek seride skoru 2-0'a getirdi.

Madrid'de ilk maçı da kazanmayı başaran Partizan, seride önemli bir avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE İLE DE BAŞARMIŞTI

Partizan, Euroleague tarihinde play-off turunda saha avantajına sahip olmamasına rağmen seride 2-0 öne geçen ikinci takım oldu.

Bunu ilk başaran ekip, 2017 yılında Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'ydi

SON ANLARDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 40 saniye kala çıkan kavga sebebiyle hakemler mücadeleyi erken bitirme kararı aldı.

NELER YAŞANDI?

Deplasman ekibinin hücum ettiği esnada Real Madrid‘den Sergio Llull, Kevin Punter’a çok sert bir faul yaptı. Bu faulün üzerine bir anda saha karıştı.

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Tüm oyuncular birbirlerine girerken Real Madrid’den Guerschon Yabusele, Partizan’lı Dante Exum’u yere serdi. Bunun üzerine olaylar iyice büyüdü.

Sonuç olarak karşılaşmanın hakemleri, çok sayıda oyuncunun diskalifiye edilmesi nedeniyle maçı erken bitirme kararı aldılar.