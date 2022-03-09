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Real Madrid Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Psg#Real Madrid
Real Madrid Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Real Madrid Paris Saint-Germain (PSG) maçı ile bir çeyrek finalist daha belli olacak. İlk maçtan 1-0 mağlup ayrılan Real Madrid, PSG karşısında galibiyet elde edebilmek için ciddi bir mücadele verecek. Peki, Real Madrid Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Real Madrid PSG maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Mbappe, Benzema, Messi gibi yıldızların sahada ter dökeceği mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Real Madrid Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

REAL MADRİD PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG)'yi ağırlayacak. 9 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

 

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#Psg#Real Madrid

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