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Real Madrid PSG maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Mbappe, Benzema, Messi gibi yıldızların sahada ter dökeceği mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Real Madrid Paris Saint-Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

REAL MADRİD PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG)'yi ağırlayacak. 9 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.