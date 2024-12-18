Real Madrid Pachuca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 11:13
Real Madrid - Pachuca maçı, 2024 FIFA Kıtalararası Kupa Finali kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bu turnuvada mücadele ederken, Pachuca ise CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak finaldeki yerini aldı. İki dev kulüp arasındaki bu önemli karşılaşmada, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor ancak Ancelotti'nin son dönemdeki kadro tercihleri kapsamında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Real Madrid, Avrupa'nın en büyük kulübü olarak FIFA Kıtalararası Kupa Finalinde Pachuca ile karşılaşacak. Pachuca, CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak finale yükselmiş ve Real Madrid ile eşleşmişti. Bu büyük maç, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden birini karşı karşıya getirecek. Real Madrid, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior gibi yıldız oyuncuları ile favori konumdayken, Pachuca ise büyük bir sürpriz yaparak kupayı kazanmayı hedefliyor.
REAL MADRİD PACHUCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
FIFA Kıtalararası Kupa Final kapsamında Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı konuk edecek. 18 Aralık 2024 tarihinde, TSİ 20:00'da başlayacak karşılaşma S SPORTS kanalında canlı yayınlanacak. Maç, Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.
REAL MADRİD - PACHUCA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Real Madrid, son şampiyonlar ligi şampiyonu olarak oldukça formda ve tecrübeli.
- Pachuca, Intercontinental Cup'a oldukça iddialı bir şekilde geldi ve son maçını Al Ahly'ye karşı penaltılarda kazanarak büyük bir moral buldu.
- Bu finalde, Real Madrid daha güçlü bir kadroya sahip görünse de Pachuca'nın gösterdiği performans, onları zorlu bir rakip haline getirdi.
- Arda Güler'in oynayıp oynamayacağına dair bir bilgi henüz verilmemiş olsa da, son dönemlerdeki form durumu göz önüne alındığında, Ancelotti'nin genç yetenek için bir fırsat vermesi olasılık dahilinde.