Real Madrid Pachuca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Madrid, Avrupa'nın en büyük kulübü olarak FIFA Kıtalararası Kupa Finalinde Pachuca ile karşılaşacak. Pachuca, CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak finale yükselmiş ve Real Madrid ile eşleşmişti. Bu büyük maç, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden birini karşı karşıya getirecek. Real Madrid, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior gibi yıldız oyuncuları ile favori konumdayken, Pachuca ise büyük bir sürpriz yaparak kupayı kazanmayı hedefliyor.

REAL MADRİD PACHUCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FIFA Kıtalararası Kupa Final kapsamında Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı konuk edecek. 18 Aralık 2024 tarihinde, TSİ 20:00'da başlayacak karşılaşma S SPORTS kanalında canlı yayınlanacak. Maç, Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD - PACHUCA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ