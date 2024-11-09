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Real Madrid, Osasuna'yı farklı devirdi! Arda Güler...

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#Real Madrid#La Liga#Arda Güler
Real Madrid, Osasunayı farklı devirdi Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 19:04

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Osasuna'yı 4-0 mağlup ederken Arda Güler de süre aldı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

Haftaya lider Barcelona'nın 9 puan arkasında, 2. sırada başlayan Real Madrid, puan tablosunun 5. basamağındaki Osasuna'yı ağırladı.

Son şampiyon Real Madrid, Vinicius'un 34, 61 ve 69, Bellingham'ın da 42. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Real Madrid kadrosundaki milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna girdi.

Bir maçı eksik Real Madrid puanını 27'ye çıkardı, Osasuna ise 21 puanda kaldı.

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#Real Madrid#La Liga#Arda Güler

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