Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu?

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 15:48
Real Madrid - Osasuna maçı La Liga'da şampiyonluk yolunca kritik bir role sahip olacak. Son dönemde etkili bir performans sergileyen Real Madrid, Osasuna karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Arda Güler de maç kadrosunda yer alıyor ancak Ancelotti'nin ilk 11'inde yer bulmuyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte maç detayları.
Real Madrid Osasuna maçı ile Madrid ekibi hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı son iki yenilginin önüne geçmek istiyor. Son dönemde kadro seçimi ile sıkça eleştirilen Ancelotti'nin bu haftaki ilk 11 tercihinde de Arda Güler bulunmuyor. Maçın ilerleyen dakikalarında Arda’nın süre alıp almayacağı merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
La Liga 2024/25 sezonu 13'üncü Hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid - Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım 16.00'da Exxen ve S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
- Real Madrid, Osasuna’ya karşı La Liga'da son 18 maçtır yenilmiyor (13G 5B) ve en son mağlubiyetini Ocak 2011’de aldı.
- Osasuna, Real Madrid deplasmanında son galibiyetini Nisan 2004’te aldı ve bu deplasmandaki son 16 karşılaşmada kazanamadı (3B 13M).
- La Liga'daki son iki maçını gol yemeden kazanan Osasuna, bu seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor. Osasuna’nın böyle bir galibiyet serisi en son Ekim 2005’te gerçekleşmişti.
- Vinicius Junior, La Liga kariyerinde Osasuna’ya karşı 5 gol ve 3 asistlik katkısıyla etkili bir performans sergilerken, Real Madrid adına kilit isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
- Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga kariyerinde Osasuna’ya karşı çıktığı maçlarda hiç yenilgi almadı (5G 3B).