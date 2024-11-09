Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynuyor mu?

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Real Madrid Osasuna maçı ile Madrid ekibi hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı son iki yenilginin önüne geçmek istiyor. Son dönemde kadro seçimi ile sıkça eleştirilen Ancelotti'nin bu haftaki ilk 11 tercihinde de Arda Güler bulunmuyor. Maçın ilerleyen dakikalarında Arda’nın süre alıp almayacağı merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga 2024/25 sezonu 13'üncü Hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid - Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım 16.00'da Exxen ve S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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