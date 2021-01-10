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GeriFutbol Real Madrid, Osasuna deplasmanında golsüz berabere kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

Real Madrid, Osasuna deplasmanında golsüz berabere kaldı

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Real Madrid, Osasuna deplasmanında golsüz berabere kaldı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya'nın büyük bölümünde olduğu gibi maçın oynandığı Pamplona kentinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesiyle geçti.

İkinci yarı Karim Benzema ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Real Madrid, ligin alt sırasında bulunan Osasuna deplasmanından 1 puan aldı.

La Liga'da üç maç eksiği olmasına rağmen 38 puanla lider olan Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid, puanını 37'ye çıkardı.

Osasuna ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

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