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Real Madrid, Mourinho'ya akıl danıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Real Madrid#Jose Mourinho
Real Madrid, Mourinhoya akıl danıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

Başkan Perez görüşüne başvurdu.

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İspanyol medyasından El Confidencial, Carlo Ancelotti ile yolları ayırma kararı alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, takımın başına getirilecek yeni hoca için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya akıl danıştığını iddia etti.

Konu ile ilgili haberde, Bayer Leverkusen’den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso ile anlaşan Perez’in kesin kararını vermeden önce Mourinho ile görüşüp fikirlerine başvurduğu belirtildi.

Mourinho’nun Alonso ile ilgili olarak Perez’e, “Babası bir teknik direktördü. Xabi de harika bir orta saha oyuncusuydu. Oyun bilgisi çok yüksek. Bence çok iyi bir teknik direktör olmak için gereken tüm özelliklere sahip” dediği ifade edildi.

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#Fenerbahçe#Real Madrid#Jose Mourinho

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