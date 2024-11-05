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Real Madrid - Milan maçı, iki dev kulübün tarihi rekabetini bir kez daha sahaya yansıtacak. Her iki takımın galibiyet arzusu ve kadro gücü ile tanık edeceği nefes kesen bir mücadele, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, o detaylar
REAL MADRİD MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Real Madrid ve Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Kasım Salı günü saat 23.00'da Tabii Spor 1 ekranlarında olacak.
ARDA GÜLER OYNACAK MI?
Arda Güler'i son haftalarda kulübede tutan Carlo Ancelotti'nin bu hafta da Arda Güler'i yedek olarak tutması bekleniyor.
REAL MADRID - MILAN MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Ev Sahibi Performansı: Real Madrid, Milan'ı konuk ettiği yedi Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanmayı başardı. Son olarak Ekim 2010'da oynanan karşılaşmada da İtalyan devini 2-0 mağlup etti. Ayrıca Real, İtalyan takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı son 18 maçın 17'sini kazanarak büyük bir üstünlük sağladı. Bu dönemde tek yenilgisini ise 2017/18 sezonunda Juventus’a karşı aldı.
Milan'ın Şampiyonlar Ligi Performansı: Milan, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kazanırken (3B 3M), beş maçta ise gol atamadı. Bu süreçteki tek galibiyetini geçen sezon Newcastle’ı 2-1 yenerek elde etti.
Ancelotti ve Milan Rekabeti: Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2009 yılında Milan'dan ayrıldığından bu yana eski takımına karşı beşinci kez rakip olacak. Napoli’nin başında çıktığı dört maçta sadece bir galibiyet alan İtalyan teknik direktör, bu kez Real Madrid ile üstünlük arayacak.
Öne Çıkan Oyuncular: Real Madrid’de Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde 2022/23 sezonundan bu yana çıktığı 25 maçta 25 gole doğrudan katkı sağladı. Ayrıca genç İngiliz yıldız Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid adına en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan isim olarak dikkat çekiyor. Luka Modric ise ilk 11'de görev alırsa, Real Madrid formasıyla 99. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak ve Toni Kroos'u geçerek en fazla ilk 11'de sahaya çıkan orta saha oyuncusu unvanını kazanacak.