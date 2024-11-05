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Real Madrid - Milan maçı, iki dev kulübün tarihi rekabetini bir kez daha sahaya yansıtacak. Her iki takımın galibiyet arzusu ve kadro gücü ile tanık edeceği nefes kesen bir mücadele, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, o detaylar

REAL MADRİD MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kapsamında Real Madrid ve Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Kasım Salı günü saat 23.00'da Tabii Spor 1 ekranlarında olacak.

ARDA GÜLER OYNACAK MI?

Arda Güler'i son haftalarda kulübede tutan Carlo Ancelotti'nin bu hafta da Arda Güler'i yedek olarak tutması bekleniyor.

REAL MADRID - MILAN MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ