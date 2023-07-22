Real Madrid Milan hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de..

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Real Madrid Milan maçı Dünya futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getirecek. Milan karşısında kariyeri boyunca 20 kez sahaya çıkan Real Madrid, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylar

REAL MADRİD MİLAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Milan maçı, 23 Temmuz Pazar gününü 24 Temmuz Pazartesi gününe bağlayan gün sabah saat 05.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

Milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından kulübün resmi internet sitesinden açıklanan 25 kişilik listede kendisine yer buldu.

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Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle:

24 Temmuz, 05:00 - AC Milan

26 Temmuz, 03:30 - Manchester United

29 Temmuz, 23:00 - Barcelona

2 Ağustos, 02:30 - Juventus