×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Real Madrid, Mario Hezonja ile sözleşme yeniledi! 5 yıllık imza...

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Real Madrid#Mario Hezonja
Real Madrid, Mario Hezonja ile sözleşme yeniledi 5 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 13:23

İspanya'nın Euroleague'de mücadele eden takımlarından Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

İspanya ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'nın da arasında yer aldığı birçok takımla anılan 29 yaşındaki Mario Hezonja, Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, Hezonja'nın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Mario Hezonja, geçen sezon finalde Panathinaikos'a mağlup olarak ikincilikle yetindikleri Euroleague'de çıktığı 38 maçta 13,5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

2022'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat basketbolcu, eflatun-beyazlı formayla 1 Euroleague, 1 İspanya Ligi, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Real Madrid, Mario Hezonja ile sözleşme yeniledi 5 yıllık imza...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Real Madrid#Mario Hezonja

BAKMADAN GEÇME!