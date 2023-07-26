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Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı yayın bilgileri

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Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:44

Real Madrid- Manchester United hazırlık maçı detayları belli oldu. Yeni sezonda iddiasını koymak isteyen iki güçlü takım taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı yayın bilgileri...

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Yeni sezonun iddialı takımlarından Real Madrid- Manchester United maçı için geri sayım başladı. Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maç günü yaklaştıkça merak konusu oldu. İşte, Real Madrid Manchester United maçı detayları...

Real Madrid- Manchester United maçı NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 03:30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

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