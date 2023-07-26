Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı yayın bilgileri

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Yeni sezonun iddialı takımlarından Real Madrid- Manchester United maçı için geri sayım başladı. Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maç günü yaklaştıkça merak konusu oldu. İşte, Real Madrid Manchester United maçı detayları...

Real Madrid- Manchester United maçı NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Manchester United hazırlık maçı 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 03:30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.