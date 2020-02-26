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Spor Arena
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Real Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Real Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Real Madrid ile Manchester City mücadele edecek. Her iki ekip de çeyrek final biletinin kesinleşeceği ikinci maç öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. İşte, Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı hakkında merak edilenler...

Real Madrid ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam karşılaşacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadele beIN Sports 1'den ekranlara gelecek. Öte yandan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, De Bruyne, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

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