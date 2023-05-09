Canlı anlatım: Real Madrid Manchester City maçı

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Manchester City'yi konuk ediyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Real Madrid 0-0 Manchester City
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modrić, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland.
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Real Madrid Manchester City maçı, saat 22.00'de başladı. Karşılaşma, Exxen ve TV 8 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.