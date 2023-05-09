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Canlı anlatım: Real Madrid Manchester City maçı

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Manchester City#Şampiyonlar Ligi
Canlı anlatım: Real Madrid Manchester City maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 18:25

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City ile karşılaşıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, İngiliz temsilcisi Manchester City'yi konuk ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Real Madrid 0-0 Manchester City

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modrić, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Manchester City maçı, saat 22.00'de başladı. Karşılaşma, Exxen ve TV 8 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

 

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#Real Madrid#Manchester City#Şampiyonlar Ligi

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