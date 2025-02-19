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Real Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Real Madrid#Manchester City#Şampiyonlar Ligi
Real Madrid Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:29

Real Madrid - Manchester City maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off rövanş karşılaşması heyecanı yaşanacak. İlk maçta yaşanan heyecan dolu mücadelede Real Madrid 3-2'lik üstünlük elde etmişti. İki dev kulüp bu kez İspanya'da kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Real Madrid - Manchester City maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off rövanşı kapsamında büyük bir heyecana sahne olacak. Manchester City'nin evinde oynanan ilk mücadelede önemli anlar yaşanmış, her iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkmıştı. Şimdi gözler Madrid'deki rövanş maçına çevrildi. Bu zorlu karşılaşmada, her iki takım da gruptan çıkma adına önemli bir adım atmaya çalışacak.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off rövanş mücadelesi kapsamında Real Madrid ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Şubat 2025 tarihinde saat 23.00'te Tabii Spor ekranlarında olacak.

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#Real Madrid#Manchester City#Şampiyonlar Ligi

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