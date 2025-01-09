Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Madrid - Mallorca maçı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynancak. Real Madrid, Mallorca karşısında kazanarak finale yükselmeyi hedefliyor. Mallorca ise bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Real Madrid, Mallorca’yı geçmesi durumunda adını Süper Kupa’da finaline yazdıracak. Diğer yandan Milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İspanya Kral Kupası Son 32 Turu eleme maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera evinde Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından 11'de tercih edilen Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki yıldız, 28. ve 88. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Mallorca maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...

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REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Süper Kupa’da Real Madrid, Mallorca’yı ağırlıyor. Real Madrid - Mallorca maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler’in yarı final mücadelesi Mallorca maçında sahaya ilk 11'de girmesi bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid ile çıktığı 21 karşılaşmada 766 dakika süre aldı. Bu maçlarda milli futbolcu 3 gol, 3 asist yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Diaz, Mbappe

Mallorca: Greif, Raillo, Mojica, Maffeo, Valjent, Mascarell, Darder, Asano, Sanchez, Rodriguez, Larin