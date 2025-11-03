×
Real Madrid maçı öncesi Liverpool'un Arda Güler korkusu!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Arda Güler
Real Madrid maçı öncesi Liverpoolun Arda Güler korkusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 23:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak Liverpool'da Hollandalı yıldız Ryan Gravenberch, basın toplantısında Arda Güler hakkında gelen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiliz devi Liverpool, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

Dev mücadele öncesi İngilizlerin Hollandalı yıldızı Ryan Gravenberch, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER İÇİN HAZIRLANMALIYIZ"

Arda Güler'in çok iyi bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Gravenberch, "Açıkçası oldukça fazla Real Madrid maçı izlemedim ama Arda Güler'i biliyorum. Geçen sezon bize karşı oynamıştı. Çok iyi bir oyuncu olduğunu ve sol ayağını iyi biliyorum. Bazı gollerini ve asistlerini izledim. Arkadan iyi paslar atıyor. Bunun için de hazırlanmalıyız. İyi bir uyumları var. Söylediğim gibi iyi hazırlanmalıyız ve yarın ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Sezon başında Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'e yerleşen Arda Güler, çıktığı 14 resmi maçta 3 gol - 6 asistlik skor katkısı sağladı.

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Arda Güler

