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Real Madrid, Luka Modric'le sözleşme yeniledi

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#İspanya La Liga#Luka Modric#Real Madrid
Real Madrid, Luka Modricle sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 15:23

La Liga takımlarından Real Madrid, 38 yaşındaki Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını açıkladı.

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İspanyol ekibi Real Madrid, dış transferin yanı sıra iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Madrid devi bu kapsamda Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesini uzattı.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

2012 yılında beri Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, gösterdiği başarılı performans ve kazandığı kupalarla kulübün efsaneleri arasına girdi.

Hırvat futbolcu, Real Madrid ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5'i İspanya Süper Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupa, 4'ü La Liga ve 2'si de Copa del Rey olmak üzere toplam 26 kupa kazandı ve Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan beş futbolcudan biri oldu.

Luka Modric, ayrıca Real Madrid ile 534 maçta mücadele etti ve 39 gol attı.

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#İspanya La Liga#Luka Modric#Real Madrid

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