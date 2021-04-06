Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid ile Liverpool'un Avrupa kupalarındaki tek çift-ayaklı eleme turu eşleşmesinde yoluna devam eden taraf, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında çıktığı son beş maçı kazanan Jürgen Klopp, bu galibiyetlerin dördünü Liverpool'un başında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı kazanan Real Madrid, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak 50'nci maçına çıkmaya hazırlanan Zinedine Zidane, bugüne kadar görev yaptığı 49 karşılaşmada 30 galibiyet aldı. Kupa 1 tarihindeki ilk 50 maçında daha fazla galibiyet alan tek çalıştırıcı ise Jupp Heynckes. Sadio Mane, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan üçüncü Liverpool oyuncusuu olmak istiyor. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool'a en fazla gol atan iki oyuncudan biri, İngiliz ekibine rakip olduğu üç karşılaşmada dört gol kaydeden Karim Benzema.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta birer asist yapan Luka Modric, Nisan 2011'den bu yana üst üste üç karşılaşmada gol pası veren en yaşlı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Liverpool maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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