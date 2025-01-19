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Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler için forma fırsatı! İşte muhtemel 11’ler!

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#Real Madrid - Las Palmas#Arda Güler#İspanya La Liga
Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Arda Güler için forma fırsatı İşte muhtemel 11’ler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 13:18

İspanya La Liga’da bu akşam Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geliyor. Arda Güler’in forma giydiği eflatun-beyazlılar son olarak İspanya Kral Kupası’nda Celta Vigo karşısında 5-2’lik galibiyetle ayrılmışlardı. Las Palmas karşısında Vinicius Junior’un kırmızı kart cezalı olması sebebiyle forma giyemeyecek olması milli gururumuz Arda Güler’in şans bulma ihtimallerini güçlendirdi. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid - Las Palmas muhtemel 11’leri!

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Real Madrid bugün evinde Las Palmas’ı konuk ediyor. İspanya La Liga 20. haftasında Las Palmas ile karşılaşan eflatun-beyazlılar şampiyonluk için sahadan galip ayrılmak istiyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in Real Madrid’de oynaması sebebiyle eflatun-beyazlıların tüm maçları Türk futbolseverler tarafından takip ediliyor. Vinicius Junior'un cezalı Camavinga'nın da sakat olması Güler’in forma şansı bulma ihtimalini artırıyor. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’nın 20’nci haftasında Real Madrid evinde Las Palmas’ı konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Las Palmas maçı saat 18.15’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Arda Güler için forma fırsatı İşte muhtemel 11’ler

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ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Las Palmas mücadelesinde Vinicius Junior cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Camavinga ise kupa mücadelesinde sakatlanırken takımını yalnız bırakacak. Ancelotti’nin Arda Güler’e karşılaşmada süre vermesi bekleniyor.

REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim

Las Palmas: Cillessen; Herzog, Suarez, McKenna, Marmol; Essugo, K Rodriguez; Sandro, Munoz, Moleiro; F Silva

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#Real Madrid - Las Palmas#Arda Güler#İspanya La Liga

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