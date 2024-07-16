Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! Bernabeu'da çılgın karşılama...

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Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.
Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.
Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.
🤩 Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'ya ayak bastı...pic.twitter.com/BQNQJLPJEQ https://t.co/s2K7Juagex— Spor Arena (@sporarena) July 16, 2024