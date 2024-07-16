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Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! Bernabeu'da çılgın karşılama...

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#Real Madrid#Kylian Mbappe#Transfer
Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Bernabeuda çılgın karşılama...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 14:06

La Liga'nın önemli ekiplerinden Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kylian Mbappe Real Madrid taraftarıyla buluştuKylian Mbappe Real Madrid taraftarıyla buluştu
Kylian Mbappe Real Madrid taraftarıyla buluştu

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Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.

Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Bernabeuda çılgın karşılama...

Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.

Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.

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#Real Madrid#Kylian Mbappe#Transfer

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