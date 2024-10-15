Real Madrid, Kylian Mbappe için toplandı! Polis, cinsel saldırı iddiasını doğruladı...

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Fransız futbolcu Kylian Mbappe, bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak PSG'den Real Madrid'e transfer oldu. Eflatun beyazlı formayla sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız futbolcunun adı bir skandalla birlikte anılıyor.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

İsveç basınında yer alan haberlere göre Kylian Mbappe, Stockholm'deki bir gece kulübünde yaşanan cinsel saldırı olayının içinde yer aldı.

POLİS DOĞRULADI

İsveçli AftonBladet gazetesi ise Stockholm polisinin verdiği raporun cinsel saldırı iddiasını doğruladığını yazdı.

MBAPPE KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Kylian Mbappe ise kendisi hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yapan Fransız oyuncu, "Duruşmamdan hemen önce gelen SAHTE haberler! Sanki tesadüfen olmuş gibi, böylesi çok tahmin edilebilir." ifadelerini kullandı.

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PSG İLE MAHKEMEYE ÇIKACAK

25 yaşındaki hücum oyuncusu, bugün (15 Ekim Salı) eski kulübü PSG karşısında mahkemeye çıkacak. Duruşmada Fransız ekibinin Mbappe'ye ödemediği bonus ve maaşlar hakkında görüşülecek.

REAL MADRID'İN ŞÜPHESİ YOK

Fransız RMC Sport gazetesinin haberine göre konu hakkında görüşen Real Madrid Yönetim Kurulu, oyuncu hakkında herhangi bir şüphe duymuyor. İspanyol ekibi bunun Mbappe'yi itibarsızlaştırmak amacıyla atılan bir iftira olduğunu düşünüyor.

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, eflatun beyazlı ekiple bu sezon 11 maça çıktı. Bu maçlarda 887 dakika sahada kalan golcü oyuncu takımına 7 gol - 1 asistlik katkı sağladı.