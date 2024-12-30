Real Madrid Kroos'un halefini buldu: Zubimendi!

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Geçtiğimiz sezonu en yakın rakibine 10 puan fark atarak La Liga şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid için 2024/2025 sezonu beklentilerin uzağında geçiyor.

Oyun kurulumu konusunda sıkıntı yaşayan ve bu konuda 40 yaşındaki Luka Modric'in ayağına bakan eflatun beyazlılarda Toni Kroos'un boşluğunun doldurulamadığı görülüyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de bu bölgeye takviye istediği belirtilirken Real Madrid Yönetim Kurulu'nun La Liga tecrübesi olan bir oyuncu için kolları sıvadığı öne sürüldü.



YENİ KROOS ZUBIMENDI

İspanyol AS gazetesinin haberine göre eflatun beyazlı yönetim, devre arasında Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'yi ana transfer hedefi olarak belirledi.

Real Madrid'in bu transferi gerçekleştirmek için Real Sociedad ile temas kurduğu belirtilirken mavi beyazlıların 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

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XABI ALONSO VE RODRI DETAYI

Haberin detaylarında Real Madrid scoutlarının Zubimendi hakkında hazırladığı raporda yer alan ifadelere de yer verildi.

26 yaşındaki oyuncunun varlığıyla takımını rahatlatan bir oyuncu olduğuna vurgu yapılırken Zubimendi'nin Xabi Alonso ve Rodri'ninkine benzer tarzda bir oyun stiline sahip olduğu yorumu yapıldı.

REAL MADRID LİGDE İKİNCİ SIRADA

Bu sezon La Liga'da 18 maça çıkan Real Madrid, bu karşılaşmaların sonunda toplamda 40 puan topladı ve lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinci sırada.

Eflatun beyazlılar, ligin 20. haftasında Valencia'nın konuğu olacak. 3 Ocak Cuma günü yapılacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.

EFLATUN BEYAZLILAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 20. SIRADA

Real Madrid için lig maçlarının sonunda oluşan pozitif havaya rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde işler yolunda gitmiyor.

Şu ana kadar Devler Ligi'nde çıktığı 6 maçın sonunda 9 puan toplayan Los Galacticos lakaplı ekip, ligin 20. basamağında yer alıyor.