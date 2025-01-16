Real Madrid Kral Kupası'nda Celta Vigo karşısında, canlı yayın Misli'de!

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Real Madrid ile Celta Vigo, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaşacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak olan müsabaka TSİ 23.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem José Luis Munuera Montero yönetecek.

Karşılaşmanın 90 dakikası eşitlikle sona ererse 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma dakikalarında da gol olmaması halinde kazananı penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham (Arda Güler), Vinicius; Mbappe

Celta Vigo: Villar; Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, Celta Vigo'yla oynadığı son 9 maçı da kazandı.

Real Madrid’in son 10 maçı 2,5 gol üstü skorla bitti.

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Celta Vigo, Real Madrid ile oynadığı son 9 maçın 7’sinde ilk yarıları yenik kapattı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Real Madrid galibiyetine 1.20, beraberliğe 5.13, Celta Vigo kazanıra ise 7.03 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %39'u Real Madrid'in kazanacağını düşünüyor.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

MİSLİ EDİTÖRÜ SEZER KENAR'IN YORUMU

Real Madrid, son dönemde çok iyi bir futbol sergiliyor diyemezdik ancak hem ligde hem kupada arka arkaya kazanmışlardı ki Süper Kupası finalinde Barcelona’ya karşı beklemedikleri bir yenilgi daha aldılar. Ligde de ezeli rakiplerine sahalarında 4-0 kaybetmişlerdi. Süper Kupa’da alınan 5 gollü yenilginin ardından çabuk silkelenebilecekler mi merak konusu. Celta Vigo, bu sezon La Liga’nın renkli ekiplerinden. Gollü maçlarıyla dikkat çekiyorlar ancak deplasmanda vasatlar. Kupada da alt lig ekiplerine karşı bu sezon 3 maçta 15 gol attılar. Real Madrid, evinde kazanmaya yakın ancak konuk ekip de en azından 1 gol bulabilir. 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini birlikte değerlendireceğim.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’de bu sezon 21 karşılaşmada süre alan Arda Güler 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Eflatun beyazlı ekipte Bellingahm'ın ufak bir sakatlığı bulunuyor. Ancelotti'nin müsabakada Bellingham yerine Arda Güler'e şans verme ihtimali de artmış durumda.

REAL MADRİD SÜPER KUPA'DA FARK YEDİ

La Liga'da lider Atletico Madrid'in 1 puan arkasında 43 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, son oynadığı maçta Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olmuştu.

CELTA'NIN PERFORMANSI İNİŞLİ ÇIKIŞLI

İspanya La Liga'da geride kalan 19 haftada 24 puan toplayabilen Celta Vigo, 12. basamakta yer alıyor. Son 5 maçında 3 yenilgi alan Celta, Real Madrid'i yenerek sürprize imza atmayı hedefliyor.