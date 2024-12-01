×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid kazandı, zirve karıştı! Arda Güler...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Getafe
Real Madrid kazandı, zirve karıştı Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 20:29

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe'yi 2-0 mağlup ederek lider Barcelona'ya bir adım daha yaklaştı.

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ile Getafe kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe attı.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Getafeli Bertuğ Yıldırım ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Real Madrid, puanını 33 yaptı ve lider Barcelona ile farkı 1'e indirdi. Getafe ise 13 puanda kaldı.

Real Madrid, LaLiga'nın 16. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Espanyol'u karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Getafe

BAKMADAN GEÇME!