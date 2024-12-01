Real Madrid kazandı, zirve karıştı! Arda Güler...

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İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ile Getafe kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe attı.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Getafeli Bertuğ Yıldırım ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Real Madrid, puanını 33 yaptı ve lider Barcelona ile farkı 1'e indirdi. Getafe ise 13 puanda kaldı.

Real Madrid, LaLiga'nın 16. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Espanyol'u karşılaşacak.